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РИА Новости

Молодогвардейцы проведут массовый пикет у посольства Эстонии в Москве

13:50 17.10.2019 (обновлено: 13:51 17.10.2019)
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© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в пятницу проведут массовый пикет у посольства Эстонии, сообщает пресс-служба организации.
Ранее сообщалось, что, по информации МИД РФ, одна из участниц МГЕР внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трёх её коллег по работе в этом движении. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на то, что 9 мая 2019 года активисты организации приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории Эстонии. Акция прошла мирно, затем участники покинули страну.
"В Москве 18 октября пройдет массовый пикет против "визового произвола" в отношении членов "Молодой Гвардии", которые получили запрет на въезд в шенгенскую зону на 10 лет из-за участия в памятной акции "Бессмертный полк" в Эстонии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в рамках мероприятия будет организована выставка "История Таллинской освободительной операции". На ней будут представлены карты прибалтийской наступательной операции 1944 года, а также статистика потерь солдат Красной Армии при освобождении Эстонии и портреты эстонских ветеранов. Также активисты планируют оставить на асфальте напротив посольства надпись в цветах эстонского флага: "Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!"
Акция Бессмертный полк
14 октября, 15:42РИА Новости
Активисты МГЕР ждут извинений от властей Эстонии
Молодогвардейцы уже провели ряд одиночных пикетов у посольства Эстонии в знак протеста против действий эстонских властей. Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов рассказал, что активисты намерены проводить пикеты ежедневно.
Ранее МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" закрытие Эстонией въезда в страну активистам и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.
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Денис Давыдов (МГЕР)Молодая гвардия Единой РоссииМГЕРОБСЕМоскваЭстонияООНВ мире
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