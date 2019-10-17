Молодогвардейцы проведут массовый пикет у посольства Эстонии в Москве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в пятницу проведут массовый пикет у посольства Эстонии, сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что, по информации МИД РФ, одна из участниц МГЕР внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трёх её коллег по работе в этом движении. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на то, что 9 мая 2019 года активисты организации приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории Эстонии. Акция прошла мирно, затем участники покинули страну.

"В Москве 18 октября пройдет массовый пикет против "визового произвола" в отношении членов "Молодой Гвардии", которые получили запрет на въезд в шенгенскую зону на 10 лет из-за участия в памятной акции "Бессмертный полк" в Эстонии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в рамках мероприятия будет организована выставка "История Таллинской освободительной операции". На ней будут представлены карты прибалтийской наступательной операции 1944 года, а также статистика потерь солдат Красной Армии при освобождении Эстонии и портреты эстонских ветеранов. Также активисты планируют оставить на асфальте напротив посольства надпись в цветах эстонского флага: "Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!"

Молодогвардейцы уже провели ряд одиночных пикетов у посольства Эстонии в знак протеста против действий эстонских властей. Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов рассказал, что активисты намерены проводить пикеты ежедневно.