МИД: Турция и Сирия должны определить параметры взаимодействия "на земле"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Москве считают, что Турция и Сирия могут договориться, военные двух стран должны определить конкретные параметры взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

"Выступаем мы за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Возможности для этого мы абсолютно четко просматриваем и видим. Видим их, в том числе, через то, что военные двух стран должны определить конкретные параметры взаимодействия на месте", - добавила она.