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РИА Новости
Война в Сирии

МИД: Турция и Сирия должны определить параметры взаимодействия "на земле"

13:48 17.10.2019 (обновлено: 14:02 17.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Москве считают, что Турция и Сирия могут договориться, военные двух стран должны определить конкретные параметры взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
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"Выступаем мы за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
"Возможности для этого мы абсолютно четко просматриваем и видим. Видим их, в том числе, через то, что военные двух стран должны определить конкретные параметры взаимодействия на месте", - добавила она.
При этом, по ее словам, "Россия со своей стороны готова оказывать содействие в таком диалоге".
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМария ЗахароваМИД РФТурцияСирияРоссияВ мире
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