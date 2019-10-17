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РИА Новости

В Армении под завалами обрушившегося дома находятся два человека

13:47 17.10.2019
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Автомобиль скорой помощи
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Под завалами обрушившегося из-за оползня дома на юге Армении находятся два человека, сообщил в четверг глава МЧС страны Феликс Цолакян.
Ранее в ведомстве сообщили, что утром 17 октября в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан, в 300 километрах от Еревана, внутри остались люди. На месте происшествия работает отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города.
"Внутри обрушившегося здания в Капане находятся два человека – пожилая супружеская пара. Живы они или нет, сказать не могу. Ведутся спасательные работы", - сказал Цолакян на заседании правительства.
По его словам, оползень – движущийся, и спасателям приходится тракторами укреплять слои почвы.
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