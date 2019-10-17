В Армении под завалами обрушившегося дома находятся два человека

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Под завалами обрушившегося из-за оползня дома на юге Армении находятся два человека, сообщил в четверг глава МЧС страны Феликс Цолакян.

Ранее в ведомстве сообщили, что утром 17 октября в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан, в 300 километрах от Еревана, внутри остались люди. На месте происшествия работает отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города.