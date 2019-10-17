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РИА Новости

Секретарь ОП Фадеев не комментирует слухи о возможном назначении главой СПЧ

13:46 17.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отказался комментировать РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что он входит в число наиболее вероятных кандидатов на пост главы Совета при президенте РФ по правам человека.
"Без комментариев", – ответил Фадеев.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
13:38РИА Новости
Федотов отказался комментировать слухи об уходе с должности главы СПЧ
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующий председатель СПЧ Михаил Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность источник назвал руководителя Общественной палаты.
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СПЧВалерий ФадеевОбщественная палата РФМихаил ФедотовРоссияПолитика
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