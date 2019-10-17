Секретарь ОП Фадеев не комментирует слухи о возможном назначении главой СПЧ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отказался комментировать РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что он входит в число наиболее вероятных кандидатов на пост главы Совета при президенте РФ по правам человека.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующий председатель СПЧ Михаил Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность источник назвал руководителя Общественной палаты.