Для заседания конституционного комитета Сирии все готово, заявили в МИД

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что все готово для первого заседания конституционного комитета Сирии в Женеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что к первому заседанию комитета все готово, все кандидаты приглашены и готовятся приехать в Женеву", - заявила она.