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РИА Новости
Война в Сирии

Для заседания конституционного комитета Сирии все готово, заявили в МИД

13:44 17.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что все готово для первого заседания конституционного комитета Сирии в Женеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что к первому заседанию комитета все готово, все кандидаты приглашены и готовятся приехать в Женеву", - заявила она.
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Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве.
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Война в СирииМария ЗахароваМИД РФЖенева (город)СирияРоссияВ мире
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