Госдума ратифицировала соглашение об исследовании космоса странами СНГ

"Соглашение разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.