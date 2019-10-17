Госдума ратифицировала соглашение об исследовании космоса странами СНГ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Государственная дума в четверг ратифицировала соглашение о совместной деятельности стран Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космоса в мирных целях.
"Соглашение разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Поясняется, что ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных стран СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем.
Кроме того, вступление соглашения в силу будет способствовать достижению цели государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".
Вчера, 15:25Сказано в эфиреЭксперт оценил перспективы сотрудничества России и ОАЭ в космосе Россия продолжит помогать ОАЭ развивать космическую сферу, заявил российский лидер Владимир Путин. Как отметил в эфире радио Sputnik руководитель Института космической политики Иван Моисеев, есть широкие возможности для сотрудничества двух стран в этой области.