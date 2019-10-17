Путин получает доклады по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает доклады по наиболее резонансным аспектам дела о массовых беспорядках в Москве, но о рутине председатель Следственного комитета не докладывает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, по наиболее резонансным аспектам дела доклады президент получает, но о ежедневной работе, конечно, он (Бастрыкин - ред.) не докладывает", - сказал Песков.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.