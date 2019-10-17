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РИА Новости

МИД: В России не арестовывают американцев для обмена на соотечественников

13:38 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России не арестовывают американцев для обмена на россиян в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никто в России американцев, как они пишут, для обмена не арестовывают", - прокомментировала она участившиеся в американских СМИ публикации.
По словам Захаровой, сейчас в России в местах заключения находятся 22 гражданина США, которым был вынесен соответствующий приговор или которые находятся под следствием с соответствующей мерой пресечения.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В МИД сообщили, что Москва направит в четверг ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами.
Северодвинск
13:14Радио Sputnik
Что дипломаты из США забыли у секретного города в России? Мнение экспертовМИД в шутку пообещал подарить посольству США карту России после инцидента с американцами под Северодвинском. Эксперты предположили, почему вместо Архангельска дипломаты могли оказаться возле закрытого города, и рассказали о последствиях для нарушителей.
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеМИД РФСеверодвинскРоссияСШАВ мире
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