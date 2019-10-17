Федотов отказался комментировать слухи об уходе с должности главы СПЧ

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Федотов вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.

До этого в августе в одном из Telegram-каналов появилась информация со ссылкой на источник в администрации президента о том, что глава СПЧ собирается покинуть свою должность в сентябре 2019 года. Федотов опроверг эту информацию.