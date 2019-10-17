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РИА Новости

Федотов отказался комментировать слухи об уходе с должности главы СПЧ

13:38 17.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов отказался комментировать слухи о своем уходе с должности председателя СПЧ.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Федотов вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.
"Я это не комментирую", - сказал Федотов РИА Новости.
До этого в августе в одном из Telegram-каналов появилась информация со ссылкой на источник в администрации президента о том, что глава СПЧ собирается покинуть свою должность в сентябре 2019 года. Федотов опроверг эту информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13:37РИА Новости
В Кремле не стали комментировать возможный уход Федотова с поста главы СПЧ
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