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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать возможный уход Федотова с поста главы СПЧ

13:37 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном скором уходе Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека, заявил, что в Кремле не комментирует кадровые вопросы.
"Традиционно не анонсируем кадровые дела", - сказал он РИА Новости.
Ранее в СМИ стало известно о том, что Федотов вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.
До этого в августе в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что глава Совета собирается покинуть свою должность в сентябре 2019 года, со ссылкой на источник в администрации президента. В свою очередь Федотов тогда опроверг эту информацию.
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СПЧДмитрий ПесковМихаил ФедотовПолитика
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