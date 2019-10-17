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РИА Новости

В Росгидромете рассказали, сколько продлится аномальное тепло в Москве

13:37 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Теплая погода, превышающая на 4-5 градусов климатическую норму, продлится в столичном регионе до вторника, затем ожидается кратковременное похолодание, которое сменится теплой погодой до 27 октября, сказал РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"С точки зрения тепла такая погода продлится до вторника, если говорить про московский регион или регионы южнее Москвы: Брянскую, Калужскую, Рязанскую, Белгородскую области. Мы сейчас в антициклоне.... Погода на 4-5 градусов выше климатической нормы", - сказал Варакин.
Эксперт уточнил, что температурные показатели близки к рекордным, то есть превысят 16-17 градусов, в пятницу температура достигнет 18 градусов. По словам Варакина, дожди и небольшое похолодание ожидается в Москве и области после 21 октября.
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"Похолодание будет кратковременным, дождь только один день, а потом практически до 26-27 числа не будет такого тепла, как сейчас, но все равно температура будет выше нормы", - продолжил Варакин.
Метеоролог отметил, что севернее Москвы погода выше климатической нормы, но на 4-5 градуса ниже, чем в столице. Тепло там продержится до субботы, осадков ожидается больше.
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Юрий ВаракинМоскваОбщество
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