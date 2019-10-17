ГД ратифицировала протокол о пенсиях жителям Болгарии за рабочий стаж в РФ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Государственная дума в четверг ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Россией и Болгарией, по которому российские пенсии проживающим в Болгарии будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР.

Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен еще в феврале 2009 года, сам протокол был подписан в Софии 4 марта 2019 года.

"Протокол о внесении изменений в Договор представляет собой сбалансированный документ, призванный усовершенствовать действующую договорно-правовую базу для российско-болгарского сотрудничества в области социального обеспечения и предусматривает... определение права на российскую пенсию в случае суммирования страхового стажа, когда величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Как отмечает кабмин, с момента распада СССР прошло более 27 лет, и бывшие союзные республики являются самостоятельными и суверенными государствами, которые перед гражданами, работающими на их территории, несут обязательства по назначению и выплате пенсии самостоятельно.

"В этой связи оснований у Российской Федерации для оплаты иностранного стажа за период, который приходится на период после 1991 года, не имеется. Более того, в случае учета для размера российской пенсии иностранного стажа нарушается принцип пропорционального распределения финансовой нагрузки по обязательствам каждого государства за стаж, который граждане приобрели, работая на его территории", - говорится в тексте.