Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T13:36Z
https://ria.ru/20191017/1559893599.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/104291/96/1042919602_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_8bca3f4c13ce95565c3df3a94d3b48cc.jpg
РИА Новости

ГД ратифицировала протокол о пенсиях жителям Болгарии за рабочий стаж в РФ

13:36 17.10.2019
134
© Fotolia / ollirgВид на город Пловдив, Болгария
Вид на город Пловдив, Болгария
© Fotolia / ollirg
Вид на город Пловдив, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Государственная дума в четверг ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Россией и Болгарией, по которому российские пенсии проживающим в Болгарии будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР.
Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен еще в феврале 2009 года, сам протокол был подписан в Софии 4 марта 2019 года.
Певица Лолита Милявская
9 августа, 02:07РИА Новости
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
"Протокол о внесении изменений в Договор представляет собой сбалансированный документ, призванный усовершенствовать действующую договорно-правовую базу для российско-болгарского сотрудничества в области социального обеспечения и предусматривает... определение права на российскую пенсию в случае суммирования страхового стажа, когда величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Как отмечает кабмин, с момента распада СССР прошло более 27 лет, и бывшие союзные республики являются самостоятельными и суверенными государствами, которые перед гражданами, работающими на их территории, несут обязательства по назначению и выплате пенсии самостоятельно.
"В этой связи оснований у Российской Федерации для оплаты иностранного стажа за период, который приходится на период после 1991 года, не имеется. Более того, в случае учета для размера российской пенсии иностранного стажа нарушается принцип пропорционального распределения финансовой нагрузки по обязательствам каждого государства за стаж, который граждане приобрели, работая на его территории", - говорится в тексте.
Кроме того, отмечает правительство, также на практике может возникнуть ситуация "двойной оплаты" одних и тех же периодов иностранного стажа - Российской Федерацией и другим государством, с которым был заключен международный договор о социальном обеспечении у государства, на территории которого приобретен стаж.
200004
Обсудить 0
РСФСРГосдума РФРоссияБолгарияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Татарстана осудили за убийство в центре Казани
РИА
Новости
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк назначил нового директора по России
Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже (2018)
Голливудский актер Рон Эли
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными
LIVE: Встреча Владимира Путина с выдающимися выпускниками ВГИКа
Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа. Прямая трансляция
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Немецкий политик раскритиковал привычку оглядываться на решения США и НАТО
Панихида на могиле журналиста Дмитрия Холодова на Троекуровском кладбище в Москве. 17 октября 1995
Дело об убийстве Дмитрия Холодова
Поселок Псебай
Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
Украинское правосудие
Суд в Киеве обязал снять арест с акций украинской "дочки" Сбербанка
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Власти Судана издали указ о прекращении огня по всей стране
Президент РФ Владимир Путин
Путин получает доклады по делу о массовых беспорядках в Москве
Президент США Дональд Трамп
В Кремле назвали тон письма Трампа Эрдогану необычным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
Лента новостейМолния