Захарова: эскалация в Сирии не должна останавливать политурегулирование

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Эскалация на севере Сирии не должна останавливать политическое урегулирование, Москва прилагает усилия для созыва Конституционного комитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы убеждены, что эскалация напряженности на северо-востоке Сирии не должна останавливать от продолжения и даже наращивания усилий по продвижению политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", - заявила она.

"Мы прилагаем энергичные усилия, в частности, во взаимодействии с сирийской стороной, с партнерами по астанинскому формату и в координации со спецпредставителем генсекретаря ООН по Сирии для подготовки созыва конституционного комитета в Женеве в конце октября", - добавила Захарова.