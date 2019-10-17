Захарова: эскалация в Сирии не должна останавливать политурегулирование

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Эскалация на севере Сирии не должна останавливать политическое урегулирование, Москва прилагает усилия для созыва Конституционного комитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы убеждены, что эскалация напряженности на северо-востоке Сирии не должна останавливать от продолжения и даже наращивания усилий по продвижению политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", - заявила она.
"Мы прилагаем энергичные усилия, в частности, во взаимодействии с сирийской стороной, с партнерами по астанинскому формату и в координации со спецпредставителем генсекретаря ООН по Сирии для подготовки созыва конституционного комитета в Женеве в конце октября", - добавила Захарова.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.