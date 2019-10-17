Бизнесмены из Бельгии изучили возможность сотрудничества с Дальним Востоком

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Бельгийские бизнесмены заинтересовались возможностью сотрудничать с дальневосточными компаниями, говорится в сообщении пресс-службы Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Во Владивостоке при содействии АНО АПИ, посольства Бельгии в РФ и посольства Швейцарии в РФ проходят переговоры представителей швейцарских и бельгийских компаний с дальневосточными компаниями.

"Обсуждалась возможность сотрудничества по различным направлениям. В частности, представители бельгийской стороны интересуются возможностями, которые открывает режим свободного порта, для развития Владивостока, им интересны аспекты налоговых льгот, логистические возможности Приморья. А представителям компании Deforche Construct NV (Бельгия) был интересен опыт по строительству круглогодичных теплиц", - приводятся в сообщении слова инвестиционного директора АНО АПИ Василия Потемкина.

Он подчеркнул, что "в целом, представители швейцарских и бельгийских компаний довольны прошедшими переговорами".

Уточняется, что в состав швейцарской делегации вошли представители компаний Bartholet Ropeways, Datamars, Vontobel, Mediterranean Shipping Company RUS, LLC (MSC), Laufen (Roca), Kühne+Nagel, "Фишер Шпиндель Технолоджи" (Fischer Spindle), Philip Morris International (PMI). Бельгийскую делегацию возглавил чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Москве Жан-Артур Режибо. В ее состав вошли представители компаний Barco и Deforche Construct NV.