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РИА Новости
Культура

Николь Кидман и Александр Скарсгард сыграют мать и сына в драме "Викинг"

14:57 17.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАлександр Скарсгард и Николь Кидман
Александр Скарсгард и Николь Кидман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Николь Кидман и Александр Скарсгард, которые сыграли супругов в сериале "Большая маленькая ложь", опять встретятся на съемочной площадке в фильме "Викинг" (The Northman) Роберта Эггерса, сообщает Entertainment Weekly.
Режиссер занимается подбором актеров. Скарсгард сыграет скандинавского князя, который собирается мстить за смерть своего отца, а Кидман — его мать.
Переговоры о съемках также ведут Билл Скарсгард (звезда "Оно" и "Оно 2", брат Александра) и Аня Тейлор-Джой (из "Ведьмы" Эггерса).
Выход картины запланирован на 2021 год.
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