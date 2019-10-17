Николь Кидман и Александр Скарсгард сыграют мать и сына в драме "Викинг"

Режиссер занимается подбором актеров. Скарсгард сыграет скандинавского князя, который собирается мстить за смерть своего отца, а Кидман — его мать.

Переговоры о съемках также ведут Билл Скарсгард (звезда "Оно" и "Оно 2", брат Александра) и Аня Тейлор-Джой (из "Ведьмы" Эггерса).