Большой межконфессиональный форум впервые проходит в Биробиджане

ХАБАРОВСК, 17 окт - РИА Новости. Представители четырёх религий - христианства, иудаизма, мусульманства и буддизма - принимают участие в межконфессиональном форуме "Территория согласия", который открылся в четверг в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщает правительство региона.

"Межконфессиональный форум такого масштаба на территории ЕАО проводится впервые. Его участниками стали представители православия, иудаизма, мусульманства и буддизма из нескольких российских регионов. В четверг и пятницу на площадках форума пройдут дискуссии, круглые столы, концерт. Запланировано открытие первой в ЕАО мечети", - сообщает правительство.

Отмечается, что на форуме участники обсудят роль образования в вопросах профилактики экстремизма, влияние миграционных процессов на межконфессиональные и межнациональные отношения в регионах ДФО, взаимодействие религиозных организаций с правоохранительными органами.