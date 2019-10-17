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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Большой межконфессиональный форум впервые проходит в Биробиджане

13:31 17.10.2019
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ХАБАРОВСК, 17 окт - РИА Новости. Представители четырёх религий - христианства, иудаизма, мусульманства и буддизма - принимают участие в межконфессиональном форуме "Территория согласия", который открылся в четверг в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщает правительство региона.
"Межконфессиональный форум такого масштаба на территории ЕАО проводится впервые. Его участниками стали представители православия, иудаизма, мусульманства и буддизма из нескольких российских регионов. В четверг и пятницу на площадках форума пройдут дискуссии, круглые столы, концерт. Запланировано открытие первой в ЕАО мечети", - сообщает правительство.
Отмечается, что на форуме участники обсудят роль образования в вопросах профилактики экстремизма, влияние миграционных процессов на межконфессиональные и межнациональные отношения в регионах ДФО, взаимодействие религиозных организаций с правоохранительными органами.
В правительстве ЕАО добавили, что регион готов поделиться с другими регионами опытом межконфессионального взаимодействия. В области в течение многих лет действует межконфессиональное соглашение между Биробиджанской православной епархией, еврейской и мусульманской общинами.
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Религия и мировоззрениерелигия
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