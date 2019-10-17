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РИА Новости

Кремль не комментирует проект отзыва заявления в рамках Женевских конвенций

13:30 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может никак прокомментировать законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
В пояснительной записке отмечается, что на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта, содействие в восстановлении уважительного отношения к Женевским конвенциям.
"Не могу вам ничего сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.
В законопроекте отмечается, что Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, российского представителя в ее составе нет, при этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. Также подчеркивается, что в нынешней международной обстановке "риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают".
Правительство РФ поддержало проект данного федерального закона.
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Женевская конвенция "О статусе беженцев" (1951)Подробнее о Женевской конвенции "О статусе беженцев" (1951) читайте в справке РИА Новости.
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