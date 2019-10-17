Эксперт оценил письмо Трампа Эрдогану

"Не думаю, что это письмо будет иметь какие-то негативные последствия. Трамп до этого написал уже достаточно антитурецких сообщений в Twitter. Наши чиновники говорят, что Турция ответила на это письмо тем, что начала операцию "Источник мира". С одной стороны, это правильно, но, с моей точки зрения, на это письмо следует дать очень жесткий ответ", - добавил Сезер.