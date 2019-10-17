Эксперт оценил письмо Трампа Эрдогану

АНКАРА, 17 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Письмо президента США Дональда Трама его турецкому коллеге Тайипу Эрдогану является вызывающим и оскорбительным, но оно не окажет негативного влияния на отношения между двумя странами, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ. Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.
"Это вызывающее письмо, оскорбляющее не только лично Эрдогана, но и Турцию. Трамп, который управляет США как собственной компанией, никому в таком тоне больше писем писать не осмеливается", - сказал собеседник агентства.
Он назвал письмо Трампа "негативным результатом того, что вместо государственной дипломатии в турецко-американских отношения перешли на уровень непосредственного общения".
"Не думаю, что это письмо будет иметь какие-то негативные последствия. Трамп до этого написал уже достаточно антитурецких сообщений в Twitter. Наши чиновники говорят, что Турция ответила на это письмо тем, что начала операцию "Источник мира". С одной стороны, это правильно, но, с моей точки зрения, на это письмо следует дать очень жесткий ответ", - добавил Сезер.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.