Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T14:11Z
https://ria.ru/20191017/1559892886.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155931/81/1559318119_0:194:2953:1855_1036x0_80_0_0_9983f89ee8935f3710a8dbc0ba63182c.jpg
РИА Новости

Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами

13:25 17.10.2019 (обновлено: 14:11 17.10.2019)
3472
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, у которых есть более понятные аналоги.
Речь об этом шла на заседании правительства, где рассматривался законопроект об уведомлении граждан о возникающих у них правах на получение социальной поддержки. Медведев заявил, что необходимо создать персонифицированную систему информирования в этой сфере.
"Важно перейти на так называемый проактивный формат взаимодействия. Термин, конечно, не очень хороший, мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать. Proactive на самом деле — это всего лишь навсего предварительный формат. Давайте-ка мы не будем русский язык засорять ненужными словами. Тем не менее такой предварительный формат взаимодействия людей с государством действительно необходим, это правда", — сказал он.
Глава правительства отметил, что в России более 40 миллионов человек пользуются различными мерами соцподдержки, но многие просто не знают о правах на льготы. Поэтому, по его словам, необходимо создать единый контакт-центр, доработать государственную систему социального обеспечения, а также заняться разработкой суперсервисов, которые позволят людям получать комплекс услуг при минимальном участии.
"Большинство документов должны готовиться автоматически, например при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах", — уточнил Медведев.
Он добавил, что планируется создать 12 таких сервисов по самым важным направлениям.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
9 октября, 11:55РИА Новости
В Москве скорая за год принимает семь тысяч звонков на английском языке
2093221311
Обсудить 29
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну уж тогда упредительный а не предварительный. А вообще что-то он как-то быстро спохватился. Сколько лет сам говорил ...
17 октября, 13:33
Виктор Чирков
2130003
Да, они не только русский язык "засорили", они всю страну засорили такими плакатами, что стыд и срам.(
17 октября, 14:20
ВЛВладислав Лиходеев
2200201
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными
Лента
новостей
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Сотрудник ФСБ
США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
Лента новостейМолния