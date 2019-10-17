Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами

"Важно перейти на так называемый проактивный формат взаимодействия. Термин, конечно, не очень хороший, мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать. Proactive на самом деле — это всего лишь навсего предварительный формат. Давайте-ка мы не будем русский язык засорять ненужными словами. Тем не менее такой предварительный формат взаимодействия людей с государством действительно необходим, это правда", — сказал он.