Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, у которых есть более понятные аналоги.
Речь об этом шла на заседании правительства, где рассматривался законопроект об уведомлении граждан о возникающих у них правах на получение социальной поддержки. Медведев заявил, что необходимо создать персонифицированную систему информирования в этой сфере.
"Важно перейти на так называемый проактивный формат взаимодействия. Термин, конечно, не очень хороший, мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать. Proactive на самом деле — это всего лишь навсего предварительный формат. Давайте-ка мы не будем русский язык засорять ненужными словами. Тем не менее такой предварительный формат взаимодействия людей с государством действительно необходим, это правда", — сказал он.
Глава правительства отметил, что в России более 40 миллионов человек пользуются различными мерами соцподдержки, но многие просто не знают о правах на льготы. Поэтому, по его словам, необходимо создать единый контакт-центр, доработать государственную систему социального обеспечения, а также заняться разработкой суперсервисов, которые позволят людям получать комплекс услуг при минимальном участии.
"Большинство документов должны готовиться автоматически, например при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах", — уточнил Медведев.
Он добавил, что планируется создать 12 таких сервисов по самым важным направлениям.