Москва приветствовала бы договоренности между Дамаском и курдами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия приветствовала бы достижение договоренностей между официальным Дамаском и курдами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе установления в первую очередь ее суверенитета, территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать", - заявила она.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары.
Тринадцатого октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.