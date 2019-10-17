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РИА Новости
Война в Сирии

Москва приветствовала бы договоренности между Дамаском и курдами

13:22 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия приветствовала бы достижение договоренностей между официальным Дамаском и курдами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе установления в первую очередь ее суверенитета, территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать", - заявила она.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМария ЗахароваТурцияСирияРоссияВ мире
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