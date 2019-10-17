Москва приветствовала бы договоренности между Дамаском и курдами

"Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе установления в первую очередь ее суверенитета, территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать", - заявила она.