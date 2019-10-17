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РИА Новости
Война в Сирии

МИД после начала турецкой операции в Сирии призвал стороны к сдержанности

13:17 17.10.2019 (обновлено: 13:21 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва после начала операции Турции в Сирии призывает все стороны на земле проявлять сдержанность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В этих условиях мы призываем все присутствующие на земле стороны проявлять сдержанность, тщательно выверять свои действия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности", - заявила Захарова.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. Тринадцатого октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияМария ЗахароваМИД РФСирияРоссияВ мире
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