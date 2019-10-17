МИД после начала турецкой операции в Сирии призвал стороны к сдержанности

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва после начала операции Турции в Сирии призывает все стороны на земле проявлять сдержанность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В этих условиях мы призываем все присутствующие на земле стороны проявлять сдержанность, тщательно выверять свои действия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности", - заявила Захарова.

Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. Тринадцатого октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.