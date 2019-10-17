В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными

"Мне кажется, пора рассказать, как было на самом деле. <...> Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением, и поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, а его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили", — сказала дипломат.