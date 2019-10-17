Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T14:19Z
https://ria.ru/20191017/1559892455.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_133:0:2554:1362_1036x0_80_0_0_3f5e52acdc9038129f60ee44ae92a3c0.jpg
РИА Новости

В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными

13:16 17.10.2019 (обновлено: 14:19 17.10.2019)
20198
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала удивительными комментарии Госдепартамента и американского посольства по поводу инцидента с дипломатами из США в Северодвинске.

"Мне кажется, пора рассказать, как было на самом деле. <...> Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением, и поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, а его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили", — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что американских дипломатов не задерживали в Северодвинске: они сели в машину и, возможно, уже приехали в Москву.

"В принципе, ситуация вполне рутинная: американские военные дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы нашей необъятной родины и полностью пренебрегают требованиями нотификации. Вопрос "почему" остается открытым. И мне кажется, что пора бы представителям посольства США ответить на этот вопрос", — подытожила она.

Инцидент в Северодвинске

Трех американских дипломатов сняли с поезда Ненокса — Северодвинск накануне вечером.
Российские власти усмотрели в их действиях признаки административного правонарушения, так как они въехали на территорию с особым режимом посещения для иностранцев: недалеко от Неноксы расположен государственный испытательный полигон ВМФ.
Пресс-атташе американского посольства заявила РИА Новости, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. Как уточнили в российском МИД, американцы действительно уведомили Минобороны о визите, однако подчеркнули, что речь шла только об Архангельске.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, что Москва направит Вашингтону ноту протеста.
Северодвинск
13:14Радио Sputnik
Что дипломаты из США забыли у секретного города в России? Мнение экспертовМИД в шутку пообещал подарить посольству США карту России после инцидента с американцами под Северодвинском. Эксперты предположили, почему вместо Архангельска дипломаты могли оказаться возле закрытого города, и рассказали о последствиях для нарушителей.
40329531917
Обсудить 18
Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеМИД РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вообще то, есть такое понятие, выслать из страны, за нарушение правил страны прибывания. Как то так, короче. Во всём мире, в том числе и Америке, так и поступают. Вопрос "почему" наши так не делают, остаётся открытым. Ну видать бояться обидеть своих коллег, друзей и партнёров.
17 октября, 14:05
НЕНикита Ермаков
5211113
какие ноты выслать без права вьезда в россию.
17 октября, 13:48
пппавел попов
4900000
Рекомендуем
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit
РИА
Новости
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
"Не будьте дураком": Трамп написал письмо Эрдогану из-за операции в Сирии
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Лента
новостей
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Сотрудник ФСБ
США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Дорого обошлось: Европа лишилась миллиардов из-за России
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
Хитрый план Зеленского: что делал премьер Украины в гостях у нацистов
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
"Волшебную технологию будущего" в США спасут только огромные деньги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
Лента новостейМолния