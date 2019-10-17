В Каспийске при обыске кабинета судьи городского суда изъяли пистолет

МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Обыски прошли в кабинете судьи Каспийского городского суда в Дагестане, изъяты системный блок и пистолет Макарова, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
"Шестнадцатого августа коллегией Верховного Суда республики Дагестан управлению ФСБ по республике было дано согласие на проведение оперативно-розыскных мероприятий в кабинете судьи Каспийского городского суда", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе обысков из кабинета судьи были изъяты системный блок и пистолет Макарова.