МИД призвал россиян в Барселоне учитывать текущую ситуацию

Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МИД РФ призывает россиян, находящихся в Барселоне или планирующих ехать туда, учитывать текущую ситуацию в городе и возможные сложности в передвижении.

На брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о событиях в Барселоне, указала, что в МИД внимательно следят " за тем, что там происходит".

Ранее СМИ сообщили о 40 пострадавших среди протестующих и 24 пострадавших среди сотрудников правопорядка. Позднее газета 20minutos сообщила со ссылкой на обновленные данные МВД, что число пострадавших среди силовиков составило 46.

"По нашим данным, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет", - заявила Захарова.