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РИА Новости

МИД призвал россиян в Барселоне учитывать текущую ситуацию

13:14 17.10.2019 (обновлено: 13:35 17.10.2019)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МИД РФ призывает россиян, находящихся в Барселоне или планирующих ехать туда, учитывать текущую ситуацию в городе и возможные сложности в передвижении.
На брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о событиях в Барселоне, указала, что в МИД внимательно следят " за тем, что там происходит".
Ранее СМИ сообщили о 40 пострадавших среди протестующих и 24 пострадавших среди сотрудников правопорядка. Позднее газета 20minutos сообщила со ссылкой на обновленные данные МВД, что число пострадавших среди силовиков составило 46.
"По нашим данным, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет", - заявила Захарова.
"Сложившаяся ситуация, по нашему анализу, не отражается на потоке российских туристов в Испании… Вместе с тем мы просили бы российских граждан, которые находятся в Барселоне, тех, кто намерен отправиться туда, в ближайшее время учитывать происходящее, включая возможные ограничения в передвижении и использовании туристической инфраструктуры", - заключила официальный представитель российского МИД.
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