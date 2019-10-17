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РИА Новости

Лавров посетит Норвегию 25 октября

13:12 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 октября посетит Норвегию, где в Киркенесе проведет переговоры с норвежской коллегой Ине Мари Эриксон Сёрейде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать пятого октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киркенес по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии. Этот визит приурочен к 75-летию освобождения Красной армией северной Норвегии", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, Лавров проведет переговоры с главой МИД Норвегии, в ходе которых стороны обсудят состояние дел в двусторонних отношениях, взаимодействие в региональных форматах, ряд ключевых вопросов международной повестки дня.
Захарова отметила, что Лавров также откроет выставку старинных карт, встретится с российскими и норвежскими ветеранами Второй мировой войны.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФМИД НорвегииНорвегияРоссияВ мире
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