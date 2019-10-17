Лавров посетит Норвегию 25 октября

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 октября посетит Норвегию, где в Киркенесе проведет переговоры с норвежской коллегой Ине Мари Эриксон Сёрейде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать пятого октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киркенес по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии. Этот визит приурочен к 75-летию освобождения Красной армией северной Норвегии", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Лавров проведет переговоры с главой МИД Норвегии, в ходе которых стороны обсудят состояние дел в двусторонних отношениях, взаимодействие в региональных форматах, ряд ключевых вопросов международной повестки дня.