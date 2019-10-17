Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T13:10Z
https://ria.ru/20191017/1559891983.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155984/61/1559846156_209:627:2377:1847_1036x0_80_0_0_ba4f3ae1a3f764dd6195bd2006b8847a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Анкара обвинила курдов в Сирии в использовании запрещенного оружия

13:10 17.10.2019
681
© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. ВС Турции не располагают запрещенным и химическим оружием, у Анкары есть информация, что его применяют в Сирии силы самообороны курдов с целью провокации, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
Ранее пресс-служба автономной администрации курдов в Сирии заявила, что турецкие ВС в ходе военной операции на севере страны используют запрещенные белый фосфор и напалм.
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
09:13Война в Сирии
Турция сообщила о нейтрализации 673 террористов в ходе операции в Сирии
"В нашем арсенале нет химического и запрещенного оружия. Но у нас есть информация, что террористическая организация использует такое оружие, а вину пытается возложить на нас, лживыми новостями пытаются бросить тень на Турцию", - цитирует Акара телеканал NTV.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действия, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкие военные в сирийском городе Тухар к северу от Манбиджа
08:00РИА Новости
Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва
332211
Обсудить 3
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииХулуси АкараМинобороны ТурцииИсламское государствоСирияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что американских дипломатов не задерживали в Северодвинске
РИА
Новости
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
В Совбезе рассказали о риске столкновения армий Турции и Сирии
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт оценил письмо Трампа Эрдогану
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
В Кремле назвали тон письма Трампа Эрдогану необычным
Президент Сирии Башар Асад
Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии
Турецкие военные в сирийском городе Тухар к северу от Манбиджа
Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
Сирийские курды призвали открыть гумкоридор в районе Рас эль-Айна
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия обеспокоена ситуацией с охраной захваченных боевиков ИГ* в Сирии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД: Турция и Сирия должны определить параметры взаимодействия "на земле"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудят военную операцию Турции в Сирии
Пистолет Макарова
В Каспийске при обыске кабинета судьи городского суда изъяли пистолет
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: США пытаются представить отношения России и Африки в негативном свете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
Лента новостейМолния