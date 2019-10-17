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РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о росте тарифов "Победы"

13:10 17.10.2019 (обновлено: 14:27 17.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", заявил журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, ранее прокуратура проверяла "Победу"из-за жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах и нашла нарушения, после чего подала иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.
На этот раз прокуроры дадут оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов и в случае выявления нарушений примут необходимые меры реагирования, отметил Куренной.
О повышении тарифов "Победа" сообщила накануне. Как заявили в авиакомпании, с 28 октября цены на перелеты в Россию из-за границы вырастут на 25 евро. Объясняется это необходимостью исполнить решение Мосгорсуда и включить в тариф стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах.
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Победа (авиакомпания)Генеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
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