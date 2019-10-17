Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о росте тарифов "Победы"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", заявил журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, ранее прокуратура проверяла "Победу"из-за жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах и нашла нарушения, после чего подала иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.

На этот раз прокуроры дадут оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов и в случае выявления нарушений примут необходимые меры реагирования, отметил Куренной.