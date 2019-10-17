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РИА Новости

Медведев напомнил о наличии в ряде регионов выплат к "золотой свадьбе"

13:07 17.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что россияне часто не знают о положенных им выплатах, например, в ряде регионов можно получить деньги к "золотой свадьбе" и другим солидным юбилеям.
Члены кабмина РФ на заседании в четверг рассматривают проект, предусматривающий возможность уведомления граждан о возникающих у них правах на социальную поддержку. Сейчас меры социальной поддержки предоставляются при обращении гражданина с заявлением.
"Очень часто человек просто не в курсе того, что ему полагается от государства. Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30-ти лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребёнка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более "высокого достоинства" свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет брака, просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства. Но это региональная выплата", - сказал Медведев на заседании кабмина.
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