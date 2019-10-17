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РИА Новости

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за автомобиля

13:07 17.10.2019 (обновлено: 13:09 17.10.2019)
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© РИА Новости / Ольга ЕрачинаСуд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
© РИА Новости / Ольга Ерачина
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 11 декабря двух мужчин и женщину, обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обвиняемыми по этому резонансному делу являются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.
Ксения Каторгина
15 октября, 21:10РИА Новости
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. Через несколько дней Каторгина была найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. По предварительным данным, убийство было совершено в целях хищения машины.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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