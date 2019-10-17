В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за автомобиля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 11 декабря двух мужчин и женщину, обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. Через несколько дней Каторгина была найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. По предварительным данным, убийство было совершено в целях хищения машины.