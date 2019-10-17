В Кремле назвали уровень интеграции России и Белоруссии продвинутым

"Ежедневная повестка дня граждан - она, конечно, в любой стране прежде всего фокусируется вокруг обычных бытовых вопросов, связанных с жизнью, с трудоустройством так далее. То же самое и в России, и в любой другой стране мира. Это, вместе с тем, ни коим образом не умаляет задачи интеграции и приверженность двух государств к идеям интеграции, которые декларировались на высшем уровне", - сказал он.