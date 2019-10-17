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РИА Новости
Союзное государство

В Кремле назвали уровень интеграции России и Белоруссии продвинутым

13:05 17.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия находятся на достаточно продвинутом уровне интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ежедневная повестка дня граждан - она, конечно, в любой стране прежде всего фокусируется вокруг обычных бытовых вопросов, связанных с жизнью, с трудоустройством так далее. То же самое и в России, и в любой другой стране мира. Это, вместе с тем, ни коим образом не умаляет задачи интеграции и приверженность двух государств к идеям интеграции, которые декларировались на высшем уровне", - сказал он.
Песков также уточнил, что говорить о сроках проведения интеграции пока очень рано.
"Интеграция - это процесс, растянутый по времени. И потом, мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Белоруссией - союзное государство", - уточнил он.
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Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что сейчас Минску и Москве нет смысла говорить о создании, например, единого Центрального банка, так как это является "венцом" экономической интеграции, если страны не достигли на данном этапе "нормального уровня" экономического сотрудничества. Он также добавил, что на начальном этапе интеграции российская сторона представила предложения, которые были абсолютно неприемлемы для белорусской стороны.
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Союзное государствоВладимир МакейДмитрий ПесковБелоруссияРоссияВ мире
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