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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к банковским кредитам

13:04 17.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Почти три четверти россиян (72%) считают нынешнее время неподходящим для того, чтобы брать кредиты в банках, 15% опрошенных придерживаются противоположного мнения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 72% россиян считают, что сейчас скорее плохое время для того, чтобы взять кредит, это на три процентных пункта выше, чем было в 2018 году.
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Отмечается, что 46% граждан полагают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, в то время как 30% считает, что деньги оттуда лучше забрать. При этом 69% предлагают тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее, а 20% опрошенных полагают, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.
По данным ВЦИОМ, более половины граждан (55%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок, обратное мнение высказали 28%.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 28 сентября. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Были опрошены 1,6 тысячи человек путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
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