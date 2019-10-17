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РИА Новости

Глава МИД ЛНР заявил о неготовности Киева к разведению сил в Донбассе

13:03 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Украины оказались категорически не готовы выполнять разведение сил и средств в Петровском и Золотом в Донбассе, заявил на полях Х Ялтинской конференции журнала "Международная жизнь" глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
"Даже две недели для них - слишком большой срок от принятого решения 1 октября до следующего заседания 15 октября, на котором они оправдывались, приводили какие-то нелепые доводы в поддержку того, что они не могут выполнить это разведение сил и средств. Они выдвигали абсолютно абсурдные, не предусмотренные никакими документами требования в плане разведения. Но за эти две недели их позиция радикально изменилась – они оказались категорически не готовы к выполнению разведения сил и средств", - приводит его слова издание.
Дейнего добавил, что такое развитие событий не стало для Луганска неожиданностью.
"К сожалению, украинская сторона за три года допустила целую массу нарушений. Для наглядности: в последние два месяца ОБСЕ зафиксировала на участке в Золотом 675 метров новых траншей. Неужели мы думаем, что Украина, готовясь к восстановлению режима этого участка, интенсивно строила новые укрепления для того, чтобы было что-то там ликвидировать и откуда отводить силы и средства? – Я думаю, нет. Поэтому ничего неожиданного не произошло", - отметил он.
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
11:49Сказано в эфире
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРОБСЕВладислав ДейнегоДонецкая Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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