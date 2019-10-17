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РИА Новости
Война в Сирии

Россия обеспокоена ситуацией с охраной захваченных боевиков ИГ* в Сирии

13:03 17.10.2019 (обновлено: 13:14 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией с охраной захваченных боевиков террористической группировки "Исламское государство"* после начала операции Турции на севере Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Всплеском напряженности воспользовались террористы, которые активизировали сеть так называемых спящих ячеек. В этой связи вызывает большую озабоченность вопрос об охране пленных игиловцев*, которые содержатся в тюрьмах Заевфратья, и членов их семей - они находятся в лагерях внутренне перемещенных лиц, в том числе в 70-тысячном Аль-Хауле", - заявила Захарова.

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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМИД РФСирияРоссияВ мире
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