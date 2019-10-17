Россия обеспокоена ситуацией с охраной захваченных боевиков ИГ* в Сирии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией с охраной захваченных боевиков террористической группировки "Исламское государство"* после начала операции Турции на севере Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всплеском напряженности воспользовались террористы, которые активизировали сеть так называемых спящих ячеек. В этой связи вызывает большую озабоченность вопрос об охране пленных игиловцев*, которые содержатся в тюрьмах Заевфратья, и членов их семей - они находятся в лагерях внутренне перемещенных лиц, в том числе в 70-тысячном Аль-Хауле", - заявила Захарова.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. Тринадцатого октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.