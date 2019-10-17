В Роттердаме задержали 23 человека после беспорядков

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы нидерландского Роттердама задержали 23 человек после беспорядков, которыми закончилась акция протеста против операции Турции в Сирии, сообщает издание Правоохранительные органы нидерландского Роттердама задержали 23 человек после беспорядков, которыми закончилась акция протеста против операции Турции в Сирии, сообщает издание NL Times со ссылкой на городскую полицию.

Демонстрации против действий Анкары в Сирии, участие в которых принимали курды, начались в городе в среду вечером. Митингующие выкрикивали оскорбления в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана, называя его террористом. Одновременно с этим на улицы вышли турки, чтобы поддержать политику главы Турции. Как сообщила полиция, демонстрации вылились в столкновения между протестующими, в результате которых пострадали трое полицейских.

Boksbeugels, ploertendoder en schroevendraaiers bij demonstraties Turken en Koerden in Rotterdam, 23 mensen opgepakt https://t.co/crETzhsnOU — Syan Schaap (@Syan_Schaap) October 17, 2019

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил беспорядки в Роттердаме, заявив, что нужно разрешать социальные конфликты через диалог и уважение. По его словам, демонстрации в стране не запрещены, но они должны проводиться "цивилизованным образом".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.