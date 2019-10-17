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РИА Новости

Песков не знает о судьбе обращения о помиловании от норвежца Берга

12:59 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, получили ли в Кремле обращение о помиловании от осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, получал ли президент прошение о помиловании Берга и ожидается ли какой-либо обмен в ближайшие дни.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
9 апреля, 13:28РИА Новости
Обвиненный в шпионаже Берг не знал, во что его втянули, заявила защита
Песков добавил, что он попробует уточнить информацию о получении просьбы о помиловании.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
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Фруде БергДмитрий ПесковПроисшествия
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