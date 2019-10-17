Песков не знает о судьбе обращения о помиловании от норвежца Берга

Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде. Архивное фото

Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, получили ли в Кремле обращение о помиловании от осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, получал ли президент прошение о помиловании Берга и ожидается ли какой-либо обмен в ближайшие дни.

Песков добавил, что он попробует уточнить информацию о получении просьбы о помиловании.