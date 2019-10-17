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РИА Новости

Christian Dior извинился перед Пекином за карту Китая без Тайваня

12:56 17.10.2019
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© flickr.com/Iván PCМагазин Dior в Токио
Магазин Dior в Токио
© flickr.com/Iván PC
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Известный французский модный дом Christian Dior в четверг принёс Китаю официальные извинения за то, что в ходе одной из презентаций сотрудник продемонстрировал карту Китая без Тайваня, что в КНР считается нарушением принципа "одного Китая".
"Ошибочные заявления отдельного сотрудника компании ни в коем случае не представляют всю компанию, позиция Christian Dior по Китаю остается прежней", - говорится в заявлении, опубликованном на китайском языке в официальном аккаунте Dior в соцсети Weibo.
Отмечается, что компания уже приступила к проведению внутреннего расследования для установления причин инцидента и намерена разобраться с этим делом должным образом.
"Christian Dior всегда уважал и отстаивал принцип "одного Китая", строго соблюдал суверенитет и территориальную целостность Китая, всегда дорожил чувствами китайского народа. Мы глубоко обеспокоены ошибочными действиями этого отдельного сотрудника, непременно извлечем из этой ситуации урок и предпримем меры, чтобы подобных ошибок больше не происходило", - отметили в компании.
В заявлении также сообщается, что компания остается другом Китая, "искренняя любовь Dior к Китаю не подлежит никакому сомнению".
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