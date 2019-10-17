Christian Dior извинился перед Пекином за карту Китая без Тайваня

ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Известный французский модный дом Christian Dior в четверг принёс Китаю официальные извинения за то, что в ходе одной из презентаций сотрудник продемонстрировал карту Китая без Тайваня, что в КНР считается нарушением принципа "одного Китая".

"Ошибочные заявления отдельного сотрудника компании ни в коем случае не представляют всю компанию, позиция Christian Dior по Китаю остается прежней", - говорится в заявлении, опубликованном на китайском языке в официальном аккаунте Dior в соцсети Weibo

Отмечается, что компания уже приступила к проведению внутреннего расследования для установления причин инцидента и намерена разобраться с этим делом должным образом.

"Christian Dior всегда уважал и отстаивал принцип "одного Китая", строго соблюдал суверенитет и территориальную целостность Китая, всегда дорожил чувствами китайского народа. Мы глубоко обеспокоены ошибочными действиями этого отдельного сотрудника, непременно извлечем из этой ситуации урок и предпримем меры, чтобы подобных ошибок больше не происходило", - отметили в компании.