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РИА Новости

МИД: США пытаются представить отношения России и Африки в негативном свете

12:55 17.10.2019 (обновлено: 13:23 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва считает беспрецедентным количество негативных публикаций в американских СМИ по поводу саммита Россия-Африка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В контексте этой темы я не могу не сказать несколько слов относительно ошеломляющего количества антироссийских публикаций, в частности, в американских СМИ в преддверии саммита Россия-Африка. Это, конечно, беспрецедентная история, мы понимаем, что кто-то ее режиссирует, но в том числе хотелось бы обратиться к американским средствам массовой информации и журналистам - невозможно так позволять себя использовать", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
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Она отметила, что у российской стороны есть полная картина того, что происходит. "Такое впечатление, что представители соответствующих служб в Вашингтоне предпринимают отчаянные попытки посредством СМИ и околоправительственных НПО дискредитировать политику России на африканском направлении, это делается специально и непосредственно в преддверии саммита. Информационные агентства, СМИ, так называемые эксперты в привычном режиме обвиняют Москву во всех грехах теперь уже в привязке к африканскому континенту", - сказала она.
"Очевидно, через такие грубые попытки манипулирования общественным мнением, что в Вашингтоне, видимо, просто опасаются, что саммит Россия-Африка укрепит торгово-экономические и политико-дипломатические связи России со странами континента, в том числе и с теми, которые Вашингтон привык считать собственной вотчиной, и не предполагая, что государства этого региона могут сами выбирать себе партнеров", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Захарова заключила, что "мы убеждены, что подобные "фейки", а это безусловно они и есть, не смогут пошатнуть прочный фундамент российско-африканского взаимодействия, обоюдовыгодного и выстраивающегося на основах международного права, взаимоуважения и так далее".
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