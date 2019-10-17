МИД: США пытаются представить отношения России и Африки в негативном свете

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва считает беспрецедентным количество негативных публикаций в американских СМИ по поводу саммита Россия-Африка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В контексте этой темы я не могу не сказать несколько слов относительно ошеломляющего количества антироссийских публикаций, в частности, в американских СМИ в преддверии саммита Россия-Африка. Это, конечно, беспрецедентная история, мы понимаем, что кто-то ее режиссирует, но в том числе хотелось бы обратиться к американским средствам массовой информации и журналистам - невозможно так позволять себя использовать", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что у российской стороны есть полная картина того, что происходит. "Такое впечатление, что представители соответствующих служб в Вашингтоне предпринимают отчаянные попытки посредством СМИ и околоправительственных НПО дискредитировать политику России на африканском направлении, это делается специально и непосредственно в преддверии саммита. Информационные агентства, СМИ, так называемые эксперты в привычном режиме обвиняют Москву во всех грехах теперь уже в привязке к африканскому континенту", - сказала она.

"Очевидно, через такие грубые попытки манипулирования общественным мнением, что в Вашингтоне, видимо, просто опасаются, что саммит Россия-Африка укрепит торгово-экономические и политико-дипломатические связи России со странами континента, в том числе и с теми, которые Вашингтон привык считать собственной вотчиной, и не предполагая, что государства этого региона могут сами выбирать себе партнеров", - добавила официальный представитель МИД РФ.