Песков напомнил о режимности ряда территорий в России

"Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США, вы знаете, что есть определенные процедуры, связанные с системой нотификаций, уведомлений, связанных с поездками. И есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к тому, что дипломаты из США были задержаны на севере России.