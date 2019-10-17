Песков напомнил о режимности ряда территорий в России

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России есть определенные территории и предприятия, где действует особый режим, который дипломаты из США обязаны соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание американских дипломатов.
"Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США, вы знаете, что есть определенные процедуры, связанные с системой нотификаций, уведомлений, связанных с поездками. И есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к тому, что дипломаты из США были задержаны на севере России.
Трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В российском МИД уверяют, что дипломаты уведомили Минобороны РФ о поездке, но сообщили о намерениях посетить только Архангельск.