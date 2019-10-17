В Армении обрушился жилой дом из-за оползня

"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о том, что в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан (в 300 километрах от Еревана – ред.), внутри остались люди", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.