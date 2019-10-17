Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T12:52Z
https://ria.ru/20191017/1559890340.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_40:0:1036:560_1036x0_80_0_0_7f513953228fe9f9c241876c155a18c7.jpg
РИА Новости

В Армении обрушился жилой дом из-за оползня

12:52 17.10.2019
156
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Двухэтажный дом обрушился в четверг в результате оползня в городе Капан Сюникской области на юге Армении, под завалами остались люди, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о том, что в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан (в 300 километрах от Еревана – ред.), внутри остались люди", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что на месте происшествия работает отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города. Другие подробности пока не приводятся.
Река вохджи в городе Капан
12:51РИА Новости
В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината
000000
Обсудить 0
ЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Река вохджи в городе Капан
В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудят военную операцию Турции в Сирии
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
В Каталонии более 40 человек пострадали в ходе третьего дня протестов
Пассажирский самолет в небе
В Грузии приветствуют возможность восстановления авиасообщения с Россией
Лента
новостей
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Сирийские курды заявили о гибели 218 мирных жителей в ходе операции Турции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил достижение нового соглашения с ЕС по Brexit
Автомобиль скорой помощи
В Армении под завалами обрушившегося дома находятся два человека
Пожарные
В Новой Зеландии вспыхнул пожар на заводе Fonterra
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Глава МИД ЛНР заявил о неготовности Киева к разведению сил в Донбассе
Американская актриса Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram
Президент РФ Владимир Путин
Путин посетит Национальный центр управления обороной
Роттердам, Нидерланды
В Роттердаме задержали 23 человека после беспорядков
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Власти Каталонии осудили действия радикалов во время протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
Лента новостейМолния