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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят военную операцию Турции в Сирии

12:52 17.10.2019 (обновлено: 12:53 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кремль оценивает как напряженную ситуацию в районе проведения Турцией военной операции в Сирии, и президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган будут это обсуждать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
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"Вы знаете, что в ООН была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, потоками беженцев в соседние страны. Действительно, и президент Путин в ходе недавнего телефонного разговора также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции. Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений", - рассказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что ситуация на северо-востоке Сирии остается напряженной.
"Это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом. Одновременно, конечно же, как президенты делают всегда, они используют эту встречу для того, чтобы "сверить часы" по текущим вопросам двусторонних российско-турецких отношений", – добавил Песков.
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Вчера, 20:18РИА Новости
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Отвечая на вопрос, означает ли, что Эрдоган в какой-то мере игнорирует российские пожелания, так как президент Турции говорил о том, что они хотят сделать зону в Сирии на 30 километров, а Россия заявляла, чтобы эта зона была до 10 километров, пресс-секретарь отметил: "Нет, так вопрос ставить нельзя, ни о 30, ни о 10 (километрах)".
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
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