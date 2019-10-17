В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Река Вохчи в Сюникской области на юге Армении была загрязнена в четверг отходами крупнейшего в стране Зангезурского медно-молибденового комбината, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о загрязнении реки Вохчи… Выяснилось, что был поврежден трубопровод Зангезурского медно-молибденового комбината, выбросы попали в реку, загрязнив ее. Повреждение было устранено еще до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники инспекционного органа по природоохране и недрам взяли пробы воды, уточняются обстоятельства инцидента и нанесенный ущерб.
Зангезурский медно-молибденовый комбинат возглавляет список крупнейших налогоплательщиков Армении.
Սա Կապանի ողջի գետն է։ Այսօր այն ամբողջությամբ ողողված է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թափոններով։ Հարկավոր է շտապ քրեական գործ հարուցել։ Ինչու պետք է կապանցին այս թույնը շնչի 🤬😡😠 #կապան #հայաստան @armenia @ArmPublicTV pic.twitter.com/BW3eGIzOZF— Gabriel Jeeg (@GabrielJeeg) October 17, 2019