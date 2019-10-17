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РИА Новости

В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината

12:51 17.10.2019 (обновлено: 12:58 17.10.2019)
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© Sputnik / Арам НерсесянРека вохджи в городе Капан
Река вохджи в городе Капан
© Sputnik / Арам Нерсесян
Река вохджи в городе Капан. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Река Вохчи в Сюникской области на юге Армении была загрязнена в четверг отходами крупнейшего в стране Зангезурского медно-молибденового комбината, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о загрязнении реки Вохчи… Выяснилось, что был поврежден трубопровод Зангезурского медно-молибденового комбината, выбросы попали в реку, загрязнив ее. Повреждение было устранено еще до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники инспекционного органа по природоохране и недрам взяли пробы воды, уточняются обстоятельства инцидента и нанесенный ущерб.
Зангезурский медно-молибденовый комбинат возглавляет список крупнейших налогоплательщиков Армении.
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