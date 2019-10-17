В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината

"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о загрязнении реки Вохчи… Выяснилось, что был поврежден трубопровод Зангезурского медно-молибденового комбината, выбросы попали в реку, загрязнив ее. Повреждение было устранено еще до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.