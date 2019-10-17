Участие в саммите Россия — Африка подтвердили 47 глав государств

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участие в саммите Россия-Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера мне был задан вопрос об участниках предстоящего саммита Россия-Африка, подтвердили всего 47 лидеров свое участие... Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций", - сказал Песков журналистам.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.