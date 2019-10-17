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РИА Новости

Участие в саммите Россия — Африка подтвердили 47 глав государств

12:51 17.10.2019 (обновлено: 16:48 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участие в саммите Россия-Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера мне был задан вопрос об участниках предстоящего саммита Россия-Африка, подтвердили всего 47 лидеров свое участие... Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций", - сказал Песков журналистам.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.
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Дмитрий ПесковАфрикаРоссияВ мире
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