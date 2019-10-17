В Грузии приветствуют возможность восстановления авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 17 окт – РИА Новости. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава вновь заявила, что приветствует возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией, однако решение Росавиации о выдаче разрешения авиакомпании S7 на полеты из Москвы в Кутаиси ничего не означает.

Российская авиакомпания S7 получила допуск на выполнение полетов в грузинский Кутаиси, следует из приказа Росавиации. Представитель Росавиации пояснила, что получение или продление авиакомпанией допуска на выполнение полетов нужно для того, чтобы в случае открытия воздушного сообщения перевозчик имел возможность начать летать без замедления.

"Всем известна моя позиция в связи с этим вопросом. Мы не раз повторяли, что лишь приветствуем, если российские официальные круги пересмотрят решение и авиасообщение будет восстановлено. Что касается информации о решении Росавиации… это пока что не означает восстановление прямых полетов. Для этого существует множество формальных процедур, и наша воздушная администрация не получала какие-либо уведомления", - заявила Турнава после завершения правительственного заседания в четверг.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.