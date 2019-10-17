В Таганроге чиновника заподозрили в превышении полномочий

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога по подозрению в совершении преступления... "превышение должностных полномочий"... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый знал, что прием твердо-коммунальных отходов любого класса опасности на полигон твердых бытовых отходов запрещен. Однако он способствовал незаконному использованию полигона ТБО Таганрога подконтрольным УЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия на такую деятельность. Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам РФ в размере не менее 412 миллионов рублей.