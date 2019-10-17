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РИА Новости

В Таганроге чиновника заподозрили в превышении полномочий

12:41 17.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Чиновник из Таганрога подозревается в превышении полномочий, из-за которого экологии был причинен ущерб на 412 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога по подозрению в совершении преступления... "превышение должностных полномочий"... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подозреваемый знал, что прием твердо-коммунальных отходов любого класса опасности на полигон твердых бытовых отходов запрещен. Однако он способствовал незаконному использованию полигона ТБО Таганрога подконтрольным УЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия на такую деятельность. Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам РФ в размере не менее 412 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе идут обыски по месту жительства фигурантов и в помещении администрации Таганрога.
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