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РИА Новости

Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit

12:40 17.10.2019 (обновлено: 15:10 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости, Мария Князева, Мария Табак. Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. При этом подробности пока не приводятся.
"Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства <...>. Я рекомендую саммиту принять эту сделку", — говорится в посте руководителя еврогруппы.
Британский премьер Борис Джонсон подтвердил эту информацию и призвал парламент поддержать документ.
"Мы достигли отличного нового соглашения <...>. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросам, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология", — прокомментировал он в Twitter.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Основным камнем преткновения являлся вопрос об ирландской границе.
В четверг стартовал саммит глав государств Евросоюза, где ключевой темой обсуждения должен стать Brexit.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЖан-Клод ЮнкерЕвросоюзВеликобританияВ мире
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jozef_s
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