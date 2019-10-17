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РИА Новости

В Москве арестовали лжеврача, "лечившего" пенсионеров гречкой

12:40 17.10.2019 (обновлено: 13:20 17.10.2019)
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© МВД РФВ Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов
В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов
© МВД РФ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она рассказала, что 84-летней москвичке позвонил мужчина, представился врачом и сообщил, что анализы выявили у женщины серьезное заболевание, поэтому ей необходимо купить лекарство.
© МВД РФВ Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов
В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов
© МВД РФ
В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов
В обмен примерно на 400 тысяч рублей он передал пенсионерке сверток, который женщина открыла на следующий день. Там оказалась гречневая крупа.
Подобный случай произошел также с 87-летней жительницей района Южное Тушино.
Полиция возбудила уголовные дела по статье "Мошенничество", подозреваемого задержали на Сходненской улице Москвы.
По словам Волк, арестованный может быть причастен и к другим преступлениям в отношении пожилых граждан.
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