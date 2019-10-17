В Москве арестовали лжеврача, "лечившего" пенсионеров гречкой

В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов

© МВД РФ В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она рассказала, что 84-летней москвичке позвонил мужчина, представился врачом и сообщил, что анализы выявили у женщины серьезное заболевание, поэтому ей необходимо купить лекарство.

© МВД РФ В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов © МВД РФ В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов

В обмен примерно на 400 тысяч рублей он передал пенсионерке сверток, который женщина открыла на следующий день. Там оказалась гречневая крупа.

Подобный случай произошел также с 87-летней жительницей района Южное Тушино.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Мошенничество", подозреваемого задержали на Сходненской улице Москвы.