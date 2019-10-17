Омбудсмен рассказал о подростке, планировавшем "шутинг" в кировской школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Подросток, планировавший "шутинг" в кировской школе, может вернуться туда и продолжить учебу, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в области Владимир Шабардин.

О предотвращении так называемого "шутинга" в одной из школ Кирова 24 сентября рассказал замглавы "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, подросток интересовался темой школьного насилия и готовил массовое убийство "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".

Вероятной причиной ЧП, как часто бывает в подобных случаях, называли конфликт подростка со сверстниками.

"Мы обеспечили подростку и его семье психологическое сопровождение. Мы находимся с семьей на постоянной связи. В школу мальчик не ходит, но образование получает", - сказал Шабардин.

По его словам, переводить мальчика в другую школу не имеет смысла, поскольку "в небольшом городе все равно все будут знать, кто он и откуда пришел".

"К тому же он учится в девятом классе, а перед сдачей итоговых экзаменов менять школу – для ребенка это проблема. После девятого класса будет проще перейти в другую школу или техникум, где формируется новый коллектив", - пояснил Шабардин.

До этого происшествия к подростку "не было вопросов ни с поведением, ни с учебой".

"Конечно, у парня были проблемы, и он пытался их решить таким образом, но только на уровне общения в социальных сетях. Его ведь не на входе в школу поймали с чем-то… Я все-таки надеюсь, что для него эта история закончиться максимально, насколько это возможно в этой ситуации, хорошо", - отметил собеседник.

Для школы, где чуть не случился "шутинг", разработана программа психологического сопровождения, которая касается не только детей, но и педагогов – их учат, как себя вести в подобных ситуациях.

"Ситуация может развиться так, что дело ничем не закончится, и, если он не будет признан виновным в чем-то, ребенку все равно нужно будет возвращаться в школу. Мы не можем ребенка изолировать и сказать – раз были такие подозрения, ты вообще в школу не ходи", - отметил детский омбудсмен.