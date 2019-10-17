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РИА Новости

Омбудсмен рассказал о подростке, планировавшем "шутинг" в кировской школе

12:38 17.10.2019
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© Фото : ст раница Владимира Шабардина в сети FacebookУполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин
© Фото : ст раница Владимира Шабардина в сети Facebook
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Подросток, планировавший "шутинг" в кировской школе, может вернуться туда и продолжить учебу, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в области Владимир Шабардин.
О предотвращении так называемого "шутинга" в одной из школ Кирова 24 сентября рассказал замглавы "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, подросток интересовался темой школьного насилия и готовил массовое убийство "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".
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Вероятной причиной ЧП, как часто бывает в подобных случаях, называли конфликт подростка со сверстниками.
"Мы обеспечили подростку и его семье психологическое сопровождение. Мы находимся с семьей на постоянной связи. В школу мальчик не ходит, но образование получает", - сказал Шабардин.
По его словам, переводить мальчика в другую школу не имеет смысла, поскольку "в небольшом городе все равно все будут знать, кто он и откуда пришел".
"К тому же он учится в девятом классе, а перед сдачей итоговых экзаменов менять школу – для ребенка это проблема. После девятого класса будет проще перейти в другую школу или техникум, где формируется новый коллектив", - пояснил Шабардин.
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До этого происшествия к подростку "не было вопросов ни с поведением, ни с учебой".
"Конечно, у парня были проблемы, и он пытался их решить таким образом, но только на уровне общения в социальных сетях. Его ведь не на входе в школу поймали с чем-то… Я все-таки надеюсь, что для него эта история закончиться максимально, насколько это возможно в этой ситуации, хорошо", - отметил собеседник.
Для школы, где чуть не случился "шутинг", разработана программа психологического сопровождения, которая касается не только детей, но и педагогов – их учат, как себя вести в подобных ситуациях.
"Ситуация может развиться так, что дело ничем не закончится, и, если он не будет признан виновным в чем-то, ребенку все равно нужно будет возвращаться в школу. Мы не можем ребенка изолировать и сказать – раз были такие подозрения, ты вообще в школу не ходи", - отметил детский омбудсмен.
О возбуждении уголовного дела по этому поводу не сообщалось.
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