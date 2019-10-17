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РИА Новости

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома

12:38 17.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт – РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием, охватившим два двухэтажных деревянных дома в пригороде Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
"Информация о возгорании в пригороде Южно-Сахалинска Березняки поступила в четверг в 18.34 (10.34 мск). Первый пожарный расчет прибыл через семь минут на место происшествия. К этому моменту горели два двухэтажных деревянных жилых домов, хозпостройки и гараж. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По информации регионального главка, жильцы до прибытия пожарного подразделения эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Люди из пострадавших домов будут размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" в Березняках.
"В 20.04 (12.04 мск) пожар локализован на всей площади возгорания", - отметил собеседник агентства.
Пожар
Вчера, 20:02РИА Новости
Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Солнечногорске
В тушении задействованы 21 человек и пять единиц техники. Причины возгорания будут устанавливаться после ликвидации пожара.
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МЧС РФЮжно-СахалинскПроисшествия
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