В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт – РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием, охватившим два двухэтажных деревянных дома в пригороде Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Информация о возгорании в пригороде Южно-Сахалинска Березняки поступила в четверг в 18.34 (10.34 мск). Первый пожарный расчет прибыл через семь минут на место происшествия. К этому моменту горели два двухэтажных деревянных жилых домов, хозпостройки и гараж. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации регионального главка, жильцы до прибытия пожарного подразделения эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Люди из пострадавших домов будут размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" в Березняках.

"В 20.04 (12.04 мск) пожар локализован на всей площади возгорания", - отметил собеседник агентства.