Житель Уфы получил 21 год колонии за насилие над десятилетней девочкой

УФА, 17 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 21 году лишения свободы уфимца за насилие над 10-летней девочкой, которую он заманил в безлюдное место, предложив покататься на велосипеде, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в июле 2019 года в Уфе 33-летний пьяный мужчина увидел 10-летнюю девочку, которая гуляла одна около парка. Он подошел к ней и, предложив покатать на велосипеде, завлек в безлюдное место и совершил "насильственные действия сексуального характера". О случившемся девочка рассказала соседке по дому, которая застала её плачущей во дворе.

Прокуратура отмечает, что преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря активной позиции местной жительницы, узнавшей преступника по фотороботу.