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РИА Новости

Житель Уфы получил 21 год колонии за насилие над десятилетней девочкой

12:36 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
УФА, 17 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 21 году лишения свободы уфимца за насилие над 10-летней девочкой, которую он заманил в безлюдное место, предложив покататься на велосипеде, сообщили в прокуратуре Башкирии.
По данным надзорного ведомства, в июле 2019 года в Уфе 33-летний пьяный мужчина увидел 10-летнюю девочку, которая гуляла одна около парка. Он подошел к ней и, предложив покатать на велосипеде, завлек в безлюдное место и совершил "насильственные действия сексуального характера". О случившемся девочка рассказала соседке по дому, которая застала её плачущей во дворе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Прокуратура отмечает, что преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря активной позиции местной жительницы, узнавшей преступника по фотороботу.
"Калининский районный суд Уфы приговорил насильника ребенка к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 месяца", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.
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