В России могут ограничить врачебную тайну для наркозависимых осужденных

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается без согласия осужденного, который лечится от наркомании, предоставлять медицинские сведения о нем органу уголовно-исполнительной системы РФ, следует из электронной базы данных ГД.

Правительство отмечает, что сейчас, согласно статье 72.1 УК РФ, суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. При этом закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не позволяет без согласия человека или его законного представителя предоставлять уголовно-исполнительным органам сведения о нем, которые составляют врачебную тайну.