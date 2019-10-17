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РИА Новости

В России могут ограничить врачебную тайну для наркозависимых осужденных

12:34 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается без согласия осужденного, который лечится от наркомании, предоставлять медицинские сведения о нем органу уголовно-исполнительной системы РФ, следует из электронной базы данных ГД.
Правительство отмечает, что сейчас, согласно статье 72.1 УК РФ, суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. При этом закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не позволяет без согласия человека или его законного представителя предоставлять уголовно-исполнительным органам сведения о нем, которые составляют врачебную тайну.
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"В связи с этим законопроектом предлагается дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 федерального закона № 323-ФЗ и установить, что при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кабмин отмечает, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, будет осуществляться за счет средств, выделенных ФСИН России в установленной сфере деятельности, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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